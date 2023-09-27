Ваничкина (Сергеева) Анитья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ваничкин Данила
Отец ребёнка: Иванов Евдоким
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ваничкин Михаил
Отец ребёнка: Иванов Евдоким
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ваничкин Егор
Отец ребёнка: Иванов Евдоким
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ваничкин Алексей
Отец ребёнка: Иванов Евдоким
Смерть
Неизвестно