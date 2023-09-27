Ваничкина (Сергеева) Анитья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаничкина (Сергеева) Анитья

Ваничкина (Сергеева) Анитья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Ваничкин Данила

Отец ребёнка: Иванов Евдоким

Никоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Ваничкин Михаил

Отец ребёнка: Иванов Евдоким

Никоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Ваничкин Егор

Отец ребёнка: Иванов Евдоким

Никоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Ваничкин Алексей

Отец ребёнка: Иванов Евдоким

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close