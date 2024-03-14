Молодых Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолодых Марфа Ивановна

Молодых Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Фекла Ларионовна

Отец ребёнка: Молодых Ларион Васильевич

Рождение ребёнка
?.12.1857

Дочь: Маримьяна Ларионовна

Отец ребёнка: Молодых Ларион Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молодых Ларион Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close