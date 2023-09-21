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Молодых Ларион Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Молодых Василий

Мать: Молодых Харитина Афанасьевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Фекла Ларионовна

Мать ребёнка: Молодых Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
?.12.1857

Дочь: Маримьяна Ларионовна

Мать ребёнка: Молодых Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молодых Марфа Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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