Молодых Ларион Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Молодых Василий
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Фекла Ларионовна
Мать ребёнка: Молодых Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
?.12.1857
Дочь: Маримьяна Ларионовна
Мать ребёнка: Молодых Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Молодых Марфа Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно