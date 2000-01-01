Томсина Евгения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томсина Евгения Сергеевна

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Место рождения

с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд

Дата рождения

30.01.1929

Дата смерти

17.09.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
30.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Рождение ребёнка
31.05.1959

Сын: Томсин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Томсин Василий Александрович

Смерть
17.09.1989
Похороны
Неизвестно
с.Пельгора
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