Томсина Евгения Сергеевна
Место рожденияс.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Дата рождения30.01.1929
Дата смерти17.09.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Рождение ребёнка
31.05.1959
Отец ребёнка: Томсин Василий Александрович
Смерть
17.09.1989
Похороны
Неизвестно
с.Пельгора