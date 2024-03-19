(Тюменцева) Степанида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Тюменцева) Степанида Васильевна

(Тюменцева) Степанида Васильевна

Место рождения

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

15.11.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1841 ст.

Отец: Тюменцев Василий Иванович

Мать: Тюменцева Ирина Егоровна (Георгиевна)

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.96 л.1648об запись №43
Крещение
16.11.1841 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.96 л.1648об запись №43 Восприемники - той же деревни казенного ведомства крестьяне: — Иван Васильевич Мишарин — Афанасия Егорова Попова дочь девка Евдокия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close