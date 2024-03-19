(Тюменцева) Степанида Васильевна
Место рождения
Дата рождения15.11.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1841 ст.
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.96 л.1648об запись №43
Крещение
16.11.1841 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.96 л.1648об запись №43 Восприемники - той же деревни казенного ведомства крестьяне: — Иван Васильевич Мишарин — Афанасия Егорова Попова дочь девка Евдокия
Смерть
Неизвестно