Минаева (Зелепукина) Параскева Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Зелепукин Дмитрий Яковлевич
Бракосочетание
14.10.1823
Рождение ребёнка
29.07.1824
Отец ребёнка: Минаев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Минаева Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Минаев Михаил Николаевич
Смерть
Неизвестно