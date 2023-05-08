Минаева (Зелепукина) Параскева Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаева (Зелепукина) Параскева Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Зелепукин Дмитрий Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
14.10.1823

Муж: Минаев Михаил Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.07.1824

Сын: Минаев Илья Михайлович

Отец ребёнка: Минаев Михаил Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Минаева Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Минаев Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно
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