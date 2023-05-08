Зелепукин Дмитрий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зелепукин Дмитрий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Около 1822

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Зелепукин Семен Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Зелепукин Никифор Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Минаева Параскева Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1822
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