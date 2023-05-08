Зелепукин Дмитрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиОколо 1822
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Зелепукин Семен Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Зелепукин Никифор Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Минаева Параскева Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1822