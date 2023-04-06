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Поварницын Иван Лаврентьев

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Место рождения

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Поварницын Лаврентiй Дорофеев

Мать: Елена Филиппова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
10.02.1842

Жена: Бакулева Матрона Петрова

Рождение ребёнка
26.10.1843

Сын: Поварницын Стефан Иванов

Мать ребёнка: Бакулева Матрона Петрова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.1849

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Бакулева Матрона Петрова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.10.1850

Дочь: Устина Иванова

Мать ребёнка: Бакулева Матрона Петрова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно
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