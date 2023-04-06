Поварницын Иван Лаврентьев
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Поварницын Лаврентiй Дорофеев
Мать: Елена Филиппова
Бракосочетание
10.02.1842
Жена: Бакулева Матрона Петрова
Рождение ребёнка
26.10.1843
Мать ребёнка: Бакулева Матрона Петрова
Рождение ребёнка
?.02.1849
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Бакулева Матрона Петрова
Рождение ребёнка
07.10.1850
Дочь: Устина Иванова
Мать ребёнка: Бакулева Матрона Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно