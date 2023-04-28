Поварницын Лаврентiй Дорофеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поварницын Дорофей Кириллов
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1824
Сын: Поварницын Иван Лаврентьев
Мать ребёнка: Елена Филиппова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Поварницына Анна Лаврентьева
Мать ребёнка: Елена Филиппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Лаврентьева
Мать ребёнка: Елена Филиппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поварницын Николай Лаврентьев
Мать ребёнка: Елена Филиппова