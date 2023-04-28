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Поварницын Лаврентiй Дорофеев

Место рождения

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поварницын Дорофей Кириллов

Мать: скрыто настройками приватности

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Поварницын Иван Лаврентьев

Мать ребёнка: Елена Филиппова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Поварницына Анна Лаврентьева

Мать ребёнка: Елена Филиппова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Лаврентьева

Мать ребёнка: Елена Филиппова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Николай Лаврентьев

Мать ребёнка: Елена Филиппова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
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