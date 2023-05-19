Бакулева (Поварницына) Матрона Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулева (Поварницына) Матрона Петрова

Место рождения

Пислегова, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Пислегова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
10.02.1842

Муж: Поварницын Иван Лаврентьев

Рождение ребёнка
26.10.1843

Сын: Поварницын Стефан Иванов

Отец ребёнка: Поварницын Иван Лаврентьев

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.1849

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Поварницын Иван Лаврентьев

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.10.1850

Дочь: Устина Иванова

Отец ребёнка: Поварницын Иван Лаврентьев

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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