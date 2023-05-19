Бакулева (Поварницына) Матрона Петрова
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1842
Рождение ребёнка
26.10.1843
Отец ребёнка: Поварницын Иван Лаврентьев
Рождение ребёнка
?.02.1849
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Поварницын Иван Лаврентьев
Рождение ребёнка
07.10.1850
Дочь: Устина Иванова
Отец ребёнка: Поварницын Иван Лаврентьев
Смерть
Неизвестно