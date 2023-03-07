Климова (Радостева) Анисия Терентиева
Место рождения
Дата рождения15.12.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.12.1880 ст.
Отец: Радостев Терентий
Мать: Радостева Анна Егорова
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 25 Оп. 2 Д. 5 стр АП 4
Бракосочетание
27.01.1902 ст.
Муж: Климов Адриан Ильин
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 25 Оп. 2 Д. 22 стр. АП 54
Место жительства
До 1902 ст.
Рождение ребёнка
29.05.1903 ст.
Дочь: Феодосия Адрианова
Отец ребёнка: Климов Адриан Ильин
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 25 Оп. 2 Д. 23 стр АП 19
Рождение ребёнка
29.05.1910 ст.
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Климов Адриан Ильин
дата рождения отличается: 16.05.1910 г. ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 25 Оп. 2 Д. 30 стр. АП 23
Рождение ребёнка
08.12.1913 ст.
Дочь: Бушуева Екатерина Адрианова
Отец ребёнка: Климов Адриан Ильин
дата отличается 10.11.1913 ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 25 Оп. 2 Д. 33 стр. 41
Крещение
02.01.1983 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 25 Оп. 2 Д. 5 стр АП 4
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Климов Адриан Ильин
Смерть
Неизвестно