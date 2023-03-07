Климова (Радостева) Анисия Терентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Радостева) Анисия Терентиева

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Место рождения

Мальцева, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

15.12.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1880 ст.

Отец: Радостев Терентий

Мать: Радостева Анна Егорова

Мальцева, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 25 Оп. 2 Д. 5 стр АП 4
Бракосочетание
27.01.1902 ст.

Муж: Климов Адриан Ильин

Кува, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 25 Оп. 2 Д. 22 стр. АП 54
Место жительства
До 1902 ст.
Мальцева, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.05.1903 ст.

Дочь: Феодосия Адрианова

Отец ребёнка: Климов Адриан Ильин

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 25 Оп. 2 Д. 23 стр АП 19
Рождение ребёнка
29.05.1910 ст.

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Климов Адриан Ильин

дата рождения отличается: 16.05.1910 г. ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 25 Оп. 2 Д. 30 стр. АП 23
Рождение ребёнка
08.12.1913 ст.

Дочь: Бушуева Екатерина Адрианова

Отец ребёнка: Климов Адриан Ильин

дата отличается 10.11.1913 ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 25 Оп. 2 Д. 33 стр. 41
Крещение
02.01.1983 ст.
Кува, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 25 Оп. 2 Д. 5 стр АП 4
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Климов Адриан Ильин

Смерть
Неизвестно
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