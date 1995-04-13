Бушуева (Климова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева (Климова) Екатерина

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Место рождения

Кува, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

08.12.1913

Дата смерти

13.04.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

1940 г.р.
1948 г.р.
Скрыто настройками приватности
1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1913

Отец: Климов Андриян

Мать: не указана

Кува, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.07.1940

Сын: Бушуев Юрий

Отец ребёнка: Бушуев Сергей Федорович

Юрино, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1948

Сын: Бушуев Леонид

Отец ребёнка: Бушуев Сергей Федорович

Юрино, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бушуев Сергей Федорович

Рождение ребёнка
02.02.1956

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Бушуев Сергей Федорович

Юрино, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бушуев Сергей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушуев Сергей Федорович

Смерть
13.04.1995
Юрино, Соликамский уезд, Пермская губерния
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