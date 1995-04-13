Бушуева (Климова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения08.12.1913
Дата смерти13.04.1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1913
Отец: Климов Андриян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1940
Сын: Бушуев Юрий
Отец ребёнка: Бушуев Сергей Федорович
Рождение ребёнка
14.06.1948
Сын: Бушуев Леонид
Отец ребёнка: Бушуев Сергей Федорович
Рождение ребёнка
29.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бушуев Сергей Федорович
Рождение ребёнка
02.02.1956
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Бушуев Сергей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бушуев Сергей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.1995