Воробьева (Молоковых) Матрона Савина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Воробьев Иван Карпов
Рождение ребёнка
Около 1745
Отец ребёнка: Воробьев Иван Карпов
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Воробьев Иван Карпов
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Воробьев Иван Карпов
Рождение ребёнка
Около 1749
Отец ребёнка: Воробьев Иван Карпов
Рождение ребёнка
Около 1757
Отец ребёнка: Воробьев Иван Карпов
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Воробьев Иван Карпов
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Воробьев Иван Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьев Иван Карпов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762