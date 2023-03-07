Воробьева (Молоковых) Матрона Савина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Молоковых) Матрона Савина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1726 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Воробьев Иван Карпов

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Воробьев Потап Иванов

Отец ребёнка: Воробьев Иван Карпов

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Воробьев Иван Карпов

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Воробьев Иван Карпов

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Воробьев Парфен Иванов

Отец ребёнка: Воробьев Иван Карпов

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Воробьев Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Воробьев Иван Карпов

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Воробьев Родион Иванов

Отец ребёнка: Воробьев Иван Карпов

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Воробьев Семен Иванов

Отец ребёнка: Воробьев Иван Карпов

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Иван Карпов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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