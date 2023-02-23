Роганов Максим
Место рождениядеревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Дата рожденияДо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Рождение ребёнка
До 1850
Дочь: Ионова Татьяна Максимова
Мать ребёнка: не указана
деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: не указана
деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно