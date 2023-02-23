Роганов Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роганов Максим

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Место рождения

деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская

Дата рождения

До 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Рождение ребёнка
До 1850

Дочь: Ионова Татьяна Максимова

Мать ребёнка: не указана

деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Рождение ребёнка
1852

Сын: Роганов Степан Максимов

Мать ребёнка: не указана

деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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