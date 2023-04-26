Ионова (Роганова) Татьяна Максимова
Место рождениядеревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: Роганов Максим
Мать: не указана
деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Рождение ребёнка
07.01.1867
Дочь: Домника Ильина
Отец ребёнка: Ионов Илья Кузьмин
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ионов Илья Кузьмин
Смерть
Неизвестно