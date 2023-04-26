Ионова (Роганова) Татьяна Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионова (Роганова) Татьяна Максимова

Место рождения

деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1832 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: Роганов Максим

Мать: не указана

деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Рождение ребёнка
07.01.1867

Дочь: Домника Ильина

Отец ребёнка: Ионов Илья Кузьмин

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ионов Илья Кузьмин

Смерть
Неизвестно
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