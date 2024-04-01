Краснобаева Христина Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Савельева Елена Гавриловна
Отец ребёнка: Краснобаев Гавриил Трифонов
Рождение ребёнка
1899
Сын: Краснобаев Кузьма Гаврилович
Отец ребёнка: Краснобаев Гавриил Трифонов
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Матрона Гавриловна
Отец ребёнка: Краснобаев Гавриил Трифонов
Рождение ребёнка
03.05.1906
Сын: Краснобаев Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Краснобаев Гавриил Трифонов
Рождение ребёнка
09.06.1907
Дочь: Акилина Гавриловна
Отец ребёнка: Краснобаев Гавриил Трифонов
Рождение ребёнка
21.10.1910
Сын: Краснобаев Афанасий Гаврилович
Отец ребёнка: Краснобаев Гавриил Трифонов
Рождение ребёнка
05.05.1913
Дочь: Коваль Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Краснобаев Гавриил Трифонов
Рождение ребёнка
23.02.1916
Сын: Краснобаев Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Краснобаев Гавриил Трифонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самохвалова Лидия Гавриловна
Отец ребёнка: Краснобаев Гавриил Трифонов