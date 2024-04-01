Краснобаева Христина Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснобаева Христина Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Савельева Елена Гавриловна

Отец ребёнка: Краснобаев Гавриил Трифонов

Рождение ребёнка
1899

Сын: Краснобаев Кузьма Гаврилович

Отец ребёнка: Краснобаев Гавриил Трифонов

Троицкое, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Матрона Гавриловна

Отец ребёнка: Краснобаев Гавриил Трифонов

Рождение ребёнка
03.05.1906

Сын: Краснобаев Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Краснобаев Гавриил Трифонов

Рождение ребёнка
09.06.1907

Дочь: Акилина Гавриловна

Отец ребёнка: Краснобаев Гавриил Трифонов

Рождение ребёнка
21.10.1910

Сын: Краснобаев Афанасий Гаврилович

Отец ребёнка: Краснобаев Гавриил Трифонов

Троицкое, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.05.1913

Дочь: Коваль Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Краснобаев Гавриил Трифонов

Троицкое, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.02.1916

Сын: Краснобаев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Краснобаев Гавриил Трифонов

Троицкое, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самохвалова Лидия Гавриловна

Отец ребёнка: Краснобаев Гавриил Трифонов

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