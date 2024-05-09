Булатова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофеев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Тимофеев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ю Христина Николаевна
Отец ребёнка: Тимофеев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Тимофеев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марта
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Октябрина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.06.1969
Сын: Тимофеев Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Тимофеев Николай
Шея, Сунтарский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)