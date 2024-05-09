Тимофеев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофеев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Булатова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ю Христина Николаевна
Мать ребёнка: Булатова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Булатова Мария
Рождение ребёнка
18.06.1969
Сын: Тимофеев Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Булатова Мария
Шея, Сунтарский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)