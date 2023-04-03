Ясинов Андрей (Андриян) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ясинов Андрей (Андриян)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Ясинов Семён Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Полтава, Украина
Рождение ребёнка
1914

Сын: Ясинов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ясинов Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ясинов Егор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ясинов Антон Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
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