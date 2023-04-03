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Ясинов Семён Андреевич

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Место рождения

Полтава, Украина

Дата рождения

1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Ясинов Андрей (Андриян)

Мать: не указана

Полтава, Украина
Рождение ребёнка
01.02.1923

Сын: Ясинов Михаил Семенович

Мать ребёнка: Ясинова Татьяна Георгиевна

Рождение ребёнка
02.08.1924

Сын: Ясинов Илья Семенович

Мать ребёнка: Ясинова Татьяна Георгиевна

с. Дмитриевское Алма-Атинской области
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Евгения Семеновна

Мать ребёнка: Ясинова Татьяна Георгиевна

Рождение ребёнка
?.06.1941

Дочь: Лидия Семеновна

Мать ребёнка: Ясинова Татьяна Георгиевна

Работа или профессия
Неизвестно
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