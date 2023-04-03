Ясинов Семён Андреевич
Место рожденияПолтава, Украина
Дата рождения1898
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Ясинов Андрей (Андриян)
Мать: не указана
Полтава, Украина
Рождение ребёнка
01.02.1923
Мать ребёнка: Ясинова Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
02.08.1924
Мать ребёнка: Ясинова Татьяна Георгиевна
с. Дмитриевское Алма-Атинской области
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Евгения Семеновна
Мать ребёнка: Ясинова Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
?.06.1941
Дочь: Лидия Семеновна
Мать ребёнка: Ясинова Татьяна Георгиевна
Работа или профессия
Неизвестно