Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1770 и 1771
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1770 и 1771
Отец: Иван Федорович
Мать: Анна Григорьевна
Бракосочетание
После 1786
Жена: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Матрона Николаевна
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Александр Николаевич
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Федор Николаевич
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Смерть
После 1825