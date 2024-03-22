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Николай Иванович

Место рождения

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1770 и 1771

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Отец

Между 1747 и 1751 г.р.

Мать

Между 1744 и 1746 г.р.

Жена

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1770 и 1771

Отец: Иван Федорович

Мать: Анна Григорьевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
После 1786

Жена: Анна Алексеевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Матрона Николаевна

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Александр Николаевич

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Федор Николаевич

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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