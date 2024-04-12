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Скоробогатов Алексей Васильевич

Место рождения

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.

Отец: Скоробогатов Василий Михайлович

Мать: не указана

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.11.1885 ст.

Жена: Скоробогатова Екатерина Сергеевна

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Венчание состоялось в Михайло-Архангельской церкви. Свидетели со стороны жениха, крестьяне села Коржевка: Еков Иванович Лагунов и Дмитрий Тимофеевич Скоробогатов; свидетели со стороны невесты, крестья... Показать все
Рождение ребёнка
09.06.1888 ст.

Дочь: Скоробогатова Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Скоробогатова Екатерина Сергеевна

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Восприемник
07.05.1889 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крестил Пелагею дочь Ивана Сергеевича Савочкина и жены его Гликерии Дмитриевны в Михайло-Архангельской церкви.
Рождение ребёнка
07.07.1889 ст.

Сын: Скоробогатов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Скоробогатова Екатерина Сергеевна

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.02.1891 ст.

Дочь: Скоробогатова Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Скоробогатова Екатерина Сергеевна

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.07.1893 ст.

Сын: Скоробогатов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Скоробогатова Екатерина Сергеевна

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1894 ст.

Дочь: Скоробогатова Матрона Алексеевна

Мать ребёнка: Скоробогатова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
23.06.1897 ст.

Сын: Скоробогатов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Скоробогатова Екатерина Сергеевна

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.12.1898 ст.

Сын: Скоробогатов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Скоробогатова Екатерина Сергеевна

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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