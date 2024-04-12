Скоробогатов Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1858 ст.
Отец: Скоробогатов Василий Михайлович
Бракосочетание
11.11.1885 ст.
Венчание состоялось в Михайло-Архангельской церкви. Свидетели со стороны жениха, крестьяне села Коржевка: Еков Иванович Лагунов и Дмитрий Тимофеевич Скоробогатов; свидетели со стороны невесты, крестья... Показать все
Рождение ребёнка
09.06.1888 ст.
Дочь: Скоробогатова Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Скоробогатова Екатерина Сергеевна
Восприемник
07.05.1889 ст.
Крестил Пелагею дочь Ивана Сергеевича Савочкина и жены его Гликерии Дмитриевны в Михайло-Архангельской церкви.
Рождение ребёнка
07.07.1889 ст.
Сын: Скоробогатов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Скоробогатова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
17.02.1891 ст.
Дочь: Скоробогатова Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Скоробогатова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
23.07.1893 ст.
Сын: Скоробогатов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Скоробогатова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
1894 ст.
Дочь: Скоробогатова Матрона Алексеевна
Мать ребёнка: Скоробогатова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
23.06.1897 ст.
Сын: Скоробогатов Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Скоробогатова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
16.12.1898 ст.
Сын: Скоробогатов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Скоробогатова Екатерина Сергеевна
Смерть
Неизвестно