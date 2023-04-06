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Роговъ Яковъ Ивановъ

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Место рождения

Исаевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Исаевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1873

Сын: Роговъ Данилъ Яковлевъ

Мать ребёнка: Рогова Мелания Варфоломеева

Исаевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1875

Сын: Рогов Яковъ Яковлевъ

Мать ребёнка: Рогова Мелания Варфоломеева

Исаевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1889

Сын: Роговъ Иванъ Яковлевъ

Мать ребёнка: Рогова Мелания Варфоломеева

Исаевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1892

Дочь: Рогова Евфросиния Яковлева

Мать ребёнка: Рогова Мелания Варфоломеева

Исаевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1897

Сын: Роговъ Афанасий Яковлевъ

Мать ребёнка: Рогова Мелания Варфоломеева

Исаевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Роговъ Иванъ Яковлевъ

Мать ребёнка: Рогова Мелания Варфоломеева

Исаевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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