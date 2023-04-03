Рогова Мелания Варфоломеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1873
Отец ребёнка: Роговъ Яковъ Ивановъ
Рождение ребёнка
08.10.1875
Сын: Рогов Яковъ Яковлевъ
Отец ребёнка: Роговъ Яковъ Ивановъ
Рождение ребёнка
25.03.1889
Отец ребёнка: Роговъ Яковъ Ивановъ
Рождение ребёнка
17.09.1892
Дочь: Рогова Евфросиния Яковлева
Отец ребёнка: Роговъ Яковъ Ивановъ
Рождение ребёнка
12.01.1897
Отец ребёнка: Роговъ Яковъ Ивановъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Роговъ Яковъ Ивановъ
Смерть
Неизвестно