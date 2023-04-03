Рогова Мелания Варфоломеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогова Мелания Варфоломеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1873

Сын: Роговъ Данилъ Яковлевъ

Отец ребёнка: Роговъ Яковъ Ивановъ

Исаевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1875

Сын: Рогов Яковъ Яковлевъ

Отец ребёнка: Роговъ Яковъ Ивановъ

Исаевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1889

Сын: Роговъ Иванъ Яковлевъ

Отец ребёнка: Роговъ Яковъ Ивановъ

Исаевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1892

Дочь: Рогова Евфросиния Яковлева

Отец ребёнка: Роговъ Яковъ Ивановъ

Исаевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1897

Сын: Роговъ Афанасий Яковлевъ

Отец ребёнка: Роговъ Яковъ Ивановъ

Исаевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Роговъ Иванъ Яковлевъ

Отец ребёнка: Роговъ Яковъ Ивановъ

Исаевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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