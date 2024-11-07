Федора (Безсонова) 1804 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Федора (Безсонова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Около 1822

Муж: Безсонов Ипатий Алексеевич

Рождение ребёнка
28.03.1825 ст.

Дочь: Безсонова Марья Ипатьевна

Отец ребёнка: Безсонов Ипатий Алексеевич

Новоповалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Безсонова Матрена Ипатьевна

Отец ребёнка: Безсонов Ипатий Алексеевич

Новоповалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Безсонов Родион Ипатьевич

Отец ребёнка: Безсонов Ипатий Алексеевич

Новоповалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Безсонова Ненила Ипатьевна

Отец ребёнка: Безсонов Ипатий Алексеевич

Новоповалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
13.07.1834 ст.
Новоповалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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