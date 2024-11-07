Федора (Безсонова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Около 1822
Рождение ребёнка
28.03.1825 ст.
Дочь: Безсонова Марья Ипатьевна
Отец ребёнка: Безсонов Ипатий Алексеевич
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Безсонова Матрена Ипатьевна
Отец ребёнка: Безсонов Ипатий Алексеевич
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Безсонов Родион Ипатьевич
Отец ребёнка: Безсонов Ипатий Алексеевич
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Безсонова Ненила Ипатьевна
Отец ребёнка: Безсонов Ипатий Алексеевич
Место жительства
13.07.1834 ст.
Смерть
Неизвестно