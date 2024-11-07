Безсонов Ипатий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1801 ст.
Дата смерти?.02.1834 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.
Отец: Безсонов Алексей Иванович
Мать: Евдокия Перфильевна
Бракосочетание
Около 1822
Жена: Федора (Безсонова)
Рождение ребёнка
28.03.1825 ст.
Дочь: Безсонова Марья Ипатьевна
Мать ребёнка: Федора (Безсонова)
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Безсонова Матрена Ипатьевна
Мать ребёнка: Федора (Безсонова)
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Безсонов Родион Ипатьевич
Мать ребёнка: Федора (Безсонова)
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Безсонова Ненила Ипатьевна
Мать ребёнка: Федора (Безсонова)
Смерть
?.02.1834 ст.