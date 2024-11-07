Безсонов Ипатий Алексеевич 1801 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Безсонов Ипатий Алексеевич

Место рождения

Повалиха, Быковская волость, Ковровский уезд

Дата рождения

1801 ст.

Дата смерти

?.02.1834 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.

Отец: Безсонов Алексей Иванович

Мать: Евдокия Перфильевна

Повалиха, Быковская волость, Ковровский уезд
Бракосочетание
Около 1822

Жена: Федора (Безсонова)

Рождение ребёнка
28.03.1825 ст.

Дочь: Безсонова Марья Ипатьевна

Мать ребёнка: Федора (Безсонова)

Новоповалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Безсонова Матрена Ипатьевна

Мать ребёнка: Федора (Безсонова)

Новоповалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Безсонов Родион Ипатьевич

Мать ребёнка: Федора (Безсонова)

Новоповалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Безсонова Ненила Ипатьевна

Мать ребёнка: Федора (Безсонова)

Новоповалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
?.02.1834 ст.
Новоповалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край

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