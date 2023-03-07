Попковъ Прокофей Васильевъ
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смерти1761
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Попковъ Иванъ
Мать ребёнка: Попкова Ульяна Стефанова
Рождение ребёнка
1749
Сын: Попковъ Иванъ
Мать ребёнка: Попкова Ульяна Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попкова Ульяна Стефанова
Смерть
1761
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан