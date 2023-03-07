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Попковъ Прокофей Васильевъ

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Место рождения

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1714 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Попковъ Иванъ

Мать ребёнка: Попкова Ульяна Стефанова

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Попковъ Иванъ

Мать ребёнка: Попкова Ульяна Стефанова

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попкова Ульяна Стефанова

Смерть
1761
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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