Баранецкая Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранецкая Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1904 ст.

Дочь: Баранецкая Ольга Леонтьевна

Отец ребёнка: Баранецкий Леонтий Антонович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
10.01.1906 ст.

Сын: Баранецкий Павел Леонтьевич

Отец ребёнка: Баранецкий Леонтий Антонович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
03.08.1909 ст.

Сын: Анастасия Леонтьевна

Отец ребёнка: Баранецкий Леонтий Антонович

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранецкий Леонтий Антонович

Смерть
Неизвестно
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