Баранецкий Леонтий Антонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1904 ст.
Дочь: Баранецкая Ольга Леонтьевна
Мать ребёнка: Баранецкая Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
10.01.1906 ст.
Сын: Баранецкий Павел Леонтьевич
Мать ребёнка: Баранецкая Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно