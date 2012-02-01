Гагеман Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1936
Дата смерти01.02.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1936
Отец: Гагеман Василий Васильевич
Мать: Гагеман Алиса Юлия
Рождение ребёнка
27.07.1958
Сын: Гагеман Юрий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.02.2012