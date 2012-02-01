Гагеман Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагеман Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1936

Дата смерти

01.02.2012

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

1958 г.р.
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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1936

Отец: Гагеман Василий Васильевич

Мать: Гагеман Алиса Юлия

Рождение ребёнка
27.07.1958

Сын: Гагеман Юрий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.02.2012
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