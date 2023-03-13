Басалаева (Юрина) Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.07.1892
Муж: Басалаевъ Василій
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.09.1893
Сын: Басалаевъ Петръ
Отец ребёнка: Басалаевъ Василій
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
13.11.1894
Дочь: Клавдія
Отец ребёнка: Басалаевъ Василій
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости