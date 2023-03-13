Басалаева (Юрина) Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басалаева (Юрина) Наталья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.07.1892

Муж: Басалаевъ Василій

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.09.1893

Сын: Басалаевъ Петръ

Отец ребёнка: Басалаевъ Василій

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
13.11.1894

Дочь: Клавдія

Отец ребёнка: Басалаевъ Василій

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
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