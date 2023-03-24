Nissinen Agripina Vasilintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nissinen Agripina Vasilintytär

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1883

Сын: Nissinen Pekka Paavonpoika

Отец ребёнка: Nissinen Paavo Niilonpoika

Рождение ребёнка
17.09.1885

Сын: Nissinen Mikko Paavonpoika

Отец ребёнка: Nissinen Paavo Niilonpoika

Рождение ребёнка
11.08.1888

Сын: Nissinen Juho Paavonpoika

Отец ребёнка: Nissinen Paavo Niilonpoika

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Nissinen Paavo Niilonpoika

Смерть
Неизвестно
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