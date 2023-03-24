Nissinen Agripina Vasilintytär
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1883
Сын: Nissinen Pekka Paavonpoika
Отец ребёнка: Nissinen Paavo Niilonpoika
Рождение ребёнка
17.09.1885
Сын: Nissinen Mikko Paavonpoika
Отец ребёнка: Nissinen Paavo Niilonpoika
Рождение ребёнка
11.08.1888
Сын: Nissinen Juho Paavonpoika
Отец ребёнка: Nissinen Paavo Niilonpoika
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно