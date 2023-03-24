Nissinen Paavo Niilonpoika
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1852
Дата смерти16.05.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1852
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1883
Сын: Nissinen Pekka Paavonpoika
Мать ребёнка: Nissinen Agripina Vasilintytär
Рождение ребёнка
17.09.1885
Сын: Nissinen Mikko Paavonpoika
Мать ребёнка: Nissinen Agripina Vasilintytär
Рождение ребёнка
11.08.1888
Сын: Nissinen Juho Paavonpoika
Мать ребёнка: Nissinen Agripina Vasilintytär
Смерть
16.05.1916