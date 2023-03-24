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Nissinen Paavo Niilonpoika

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1852

Дата смерти

16.05.1916

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

1816 г.р.

Жена

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1852

Отец: Nissinen Niilo Juhonpoika

Мать: (Partanen) Maria Matintytär

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Nissinen Agripina Vasilintytär

Рождение ребёнка
04.03.1883

Сын: Nissinen Pekka Paavonpoika

Мать ребёнка: Nissinen Agripina Vasilintytär

Рождение ребёнка
17.09.1885

Сын: Nissinen Mikko Paavonpoika

Мать ребёнка: Nissinen Agripina Vasilintytär

Рождение ребёнка
11.08.1888

Сын: Nissinen Juho Paavonpoika

Мать ребёнка: Nissinen Agripina Vasilintytär

Смерть
16.05.1916

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