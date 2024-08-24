Тарханов Гавриил (Гаврилка) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарханов Гавриил (Гаврилка) Иванов

Место рождения

Шалыги, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1605 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

OV
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарханов Иван (Ивашко)

Мать: не указана

Шалыги, Чусовской муниципальный район, Пермский край
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Смерть
Неизвестно

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