Тарханов Гавриил (Гаврилка) Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Неизвестно
Отец: Тарханов Иван (Ивашко)
Мать: не указана
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Смерть
Неизвестно