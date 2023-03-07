Лешина (Савкина) Агафия Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.02.1873
Дата смерти14.12.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1894
Рождение ребёнка
23.09.1899
Дочь: Шестаева Вера Филипповна
Отец ребёнка: Лешин Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
14.01.1902
Дочь: Надежда Филипповна
Отец ребёнка: Лешин Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
29.05.1904
Дочь: Томкина Феодосия Филлиповна
Отец ребёнка: Лешин Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
25.05.1907
Дочь: Елена Филипповна
Отец ребёнка: Лешин Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
08.10.1912
Отец ребёнка: Лешин Филипп Михайлович
Советский Союз, Россия, Ульяновская, Баевка
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Лешин Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лешин Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Лешин Филипп Михайлович
Смерть
14.12.1937
Похороны
Неизвестно