Лешина (Савкина) Агафия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешина (Савкина) Агафия Ивановна

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

05.02.1873

Дата смерти

14.12.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.02.1894

Муж: Лешин Филипп Михайлович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.09.1899

Дочь: Шестаева Вера Филипповна

Отец ребёнка: Лешин Филипп Михайлович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.01.1902

Дочь: Надежда Филипповна

Отец ребёнка: Лешин Филипп Михайлович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.05.1904

Дочь: Томкина Феодосия Филлиповна

Отец ребёнка: Лешин Филипп Михайлович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1907

Дочь: Елена Филипповна

Отец ребёнка: Лешин Филипп Михайлович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.10.1912

Сын: Лёшин Сергей Филиппович

Отец ребёнка: Лешин Филипп Михайлович

Советский Союз, Россия, Ульяновская, Баевка
Рождение ребёнка
1918

Сын: Лешин Иван Филиппович

Отец ребёнка: Лешин Филипп Михайлович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лешин Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Лешин Филипп Михайлович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
14.12.1937
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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