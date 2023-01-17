Орлова Дарья Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Дарья Артемьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Орлов Василий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Василий Константинович

Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
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