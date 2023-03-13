Гудомарова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Гудомаровъ Ананий
Отец ребёнка: Гудомаровъ Николай
Рождение ребёнка
1780
Сын: Гудомаровъ Евграфъ
Отец ребёнка: Гудомаровъ Николай
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Кувшинова Стефанида
Отец ребёнка: Гудомаровъ Николай
Рождение ребёнка
02.02.1787
Дочь: Гудомарова Анна
Отец ребёнка: Гудомаровъ Николай
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Гудомаровъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гудомаровъ Николай