Гудомарова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудомарова Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Гудомаровъ Ананий

Отец ребёнка: Гудомаровъ Николай

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Гудомаровъ Евграфъ

Отец ребёнка: Гудомаровъ Николай

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Кувшинова Стефанида

Отец ребёнка: Гудомаровъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1787

Дочь: Гудомарова Анна

Отец ребёнка: Гудомаровъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Гудомаровъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудомаровъ Николай

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