Бондаренко Степан Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Бондаренко Григорий Митрофанович
Мать: Бондаренко Мария
Упоминание
Неизвестно
Интернет-ресурс | https://ist-konkurs.ru/raboty/2008/1137-istoriya-semi-v-istorii-rossii-ocherk-issledovanie
Место жительства
Неизвестно
Митрофановка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно