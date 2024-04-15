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Бондаренко Степан Григорьевич

Место рождения

Ястребиное, Сумська область

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Бондаренко Григорий Митрофанович

Мать: Бондаренко Мария

Ястребиное, Сумська область
Упоминание
Неизвестно
Интернет-ресурс | https://ist-konkurs.ru/raboty/2008/1137-istoriya-semi-v-istorii-rossii-ocherk-issledovanie
Место жительства
Неизвестно
Митрофановка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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