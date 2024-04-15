Бондаренко Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Белокур Акулина Григорьевна

Отец ребёнка: Бондаренко Григорий Митрофанович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Бондаренко Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Бондаренко Григорий Митрофанович

Ястребиное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Григорий Митрофанович

Место жительства
Неизвестно
Митрофановка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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