Бондаренко Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Белокур Акулина Григорьевна
Отец ребёнка: Бондаренко Григорий Митрофанович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Бондаренко Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Бондаренко Григорий Митрофанович
Ястребиное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Митрофановка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно