(Кондюрина) Людмила Гаврииловна
Место рождения
Дата рождения03.05.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1917
Крещение
13.05.1917
Камбарского завода Петро-Павловская церковь (православная), Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники | гражданин г. Сарапула василий Васильев Михель | дочь почетного гражданина девица Тамара Васильева Воронцова
Смерть
Неизвестно