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(Кондюрина) Людмила Гаврииловна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

03.05.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1917

Отец: Кондюрин Гавриил Степанович

Мать: Кондюрина Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
13.05.1917
Камбарского завода Петро-Павловская церковь (православная), Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники | гражданин г. Сарапула василий Васильев Михель | дочь почетного гражданина девица Тамара Васильева Воронцова
Смерть
Неизвестно
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