Кондюрина (Корецкая) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корецкий Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1900
Дочь: Нина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.06.1912
Сын: Кондюрин Павел Гавриилович
Отец ребёнка: Кондюрин Гавриил Степанович
Рождение ребёнка
10.10.1913
Дочь: Дивеева Елена Гаврииловна
Отец ребёнка: Кондюрин Гавриил Степанович
Рождение ребёнка
03.05.1917
Дочь: Людмила Гаврииловна
Отец ребёнка: Кондюрин Гавриил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно