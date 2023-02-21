Кондюрина (Корецкая) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина (Корецкая) Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корецкий Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1895 и 1900

Дочь: Нина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.06.1912

Сын: Кондюрин Павел Гавриилович

Отец ребёнка: Кондюрин Гавриил Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.10.1913

Дочь: Дивеева Елена Гаврииловна

Отец ребёнка: Кондюрин Гавриил Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.05.1917

Дочь: Людмила Гаврииловна

Отец ребёнка: Кондюрин Гавриил Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Гавриил Степанович

Смерть
Неизвестно
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