Бусаревъ Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бусаревъ Якимъ
Мать: Бусарева Прасковья
Рождение ребёнка
1890
Сын: Бусаревъ Михаилъ
Мать ребёнка: Бусаревв Марья Михайлова
Рождение ребёнка
05.05.1893
Сын: Бусаревъ Николай
Мать ребёнка: Бусаревв Марья Михайлова
Рождение ребёнка
11.03.1901
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Бусаревв Марья Михайлова
Рождение ребёнка
01.06.1907
Сын: Бусаревъ Иванъ
Мать ребёнка: Бусаревв Марья Михайлова
Рождение ребёнка
01.07.1912
Сын: Бусаревъ Александръ
Мать ребёнка: Бусаревв Марья Михайлова
село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бусаревв Марья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бусаревв Марья Михайлова