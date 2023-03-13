Бусаревъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусаревъ Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бусаревъ Якимъ

Мать: Бусарева Прасковья

Рождение ребёнка
1890

Сын: Бусаревъ Михаилъ

Мать ребёнка: Бусаревв Марья Михайлова

Рождение ребёнка
05.05.1893

Сын: Бусаревъ Николай

Мать ребёнка: Бусаревв Марья Михайлова

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1901

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Бусаревв Марья Михайлова

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1907

Сын: Бусаревъ Иванъ

Мать ребёнка: Бусаревв Марья Михайлова

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1912

Сын: Бусаревъ Александръ

Мать ребёнка: Бусаревв Марья Михайлова

село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бусаревв Марья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бусаревв Марья Михайлова

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