Бусаревв Марья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Бусаревъ Михаилъ
Отец ребёнка: Бусаревъ Григорий
Рождение ребёнка
05.05.1893
Сын: Бусаревъ Николай
Отец ребёнка: Бусаревъ Григорий
Рождение ребёнка
11.03.1901
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Бусаревъ Григорий
Рождение ребёнка
01.06.1907
Сын: Бусаревъ Иванъ
Отец ребёнка: Бусаревъ Григорий
Рождение ребёнка
01.07.1912
Сын: Бусаревъ Александръ
Отец ребёнка: Бусаревъ Григорий
село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бусаревъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бусаревъ Григорий