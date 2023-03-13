Бусаревв Марья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусаревв Марья Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1890 г.р.
1893 г.р.
1901 г.р.
1907 г.р.
1912 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Бусаревъ Михаилъ

Отец ребёнка: Бусаревъ Григорий

Рождение ребёнка
05.05.1893

Сын: Бусаревъ Николай

Отец ребёнка: Бусаревъ Григорий

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1901

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Бусаревъ Григорий

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1907

Сын: Бусаревъ Иванъ

Отец ребёнка: Бусаревъ Григорий

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1912

Сын: Бусаревъ Александръ

Отец ребёнка: Бусаревъ Григорий

село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бусаревъ Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусаревъ Григорий

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