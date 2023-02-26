Яков Карпов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: Карп Спиридонов
Мать: Ксения Васильева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1819
Сын: Георгий Яковлев
Мать ребёнка: Екатерина Михайлова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Михайлова
Смерть
Неизвестно