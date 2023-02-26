Яков Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Карпов

Яков Карпов

avatar

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1782 г.р.

Мать

До 1782 г.р.

Жена

До 1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: Карп Спиридонов

Мать: Ксения Васильева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1819

Сын: Георгий Яковлев

Мать ребёнка: Екатерина Михайлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Михайлова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close