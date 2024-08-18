Чаплыгина (Зайцева) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаплыгина (Зайцева) Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаплыгин Иван Иванович

Рождение ребёнка
20.07.1940

Сын: Чаплыгин Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Чаплыгин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Чаплыгин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Чаплыгин Иван Иванович

Рождение ребёнка
17.01.1951

Дочь: Сундукова (Чаплыгина) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Чаплыгин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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