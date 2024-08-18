Чаплыгина (Зайцева) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1940
Сын: Чаплыгин Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Чаплыгин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1950
Отец ребёнка: Чаплыгин Иван Иванович
Рождение ребёнка
17.01.1951
Дочь: Сундукова (Чаплыгина) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Чаплыгин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно