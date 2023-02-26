Чисткова Ефимия Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Честакова (чистякова) Надежда Никифорова
Отец ребёнка: Чистков (честаков) Никифор Иосифов
Рождение ребёнка
1837
Сын: Честаков (чистяков) Василий Никифоров
Отец ребёнка: Чистков (честаков) Никифор Иосифов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Честаков (чистяков) Ефрем Никифоров
Отец ребёнка: Чистков (честаков) Никифор Иосифов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Честаков (чистяков) Феоктист Никифоров
Отец ребёнка: Чистков (честаков) Никифор Иосифов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Чистяков Андроник Никифоров
Отец ребёнка: Чистков (честаков) Никифор Иосифов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно