Чисткова Ефимия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чисткова Ефимия Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Честакова (чистякова) Надежда Никифорова

Отец ребёнка: Чистков (честаков) Никифор Иосифов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Честаков (чистяков) Василий Никифоров

Отец ребёнка: Чистков (честаков) Никифор Иосифов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Честаков (чистяков) Ефрем Никифоров

Отец ребёнка: Чистков (честаков) Никифор Иосифов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Честаков (чистяков) Феоктист Никифоров

Отец ребёнка: Чистков (честаков) Никифор Иосифов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Чистяков Андроник Никифоров

Отец ребёнка: Чистков (честаков) Никифор Иосифов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистков (честаков) Никифор Иосифов

Смерть
Неизвестно
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