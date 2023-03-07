Чистков (Честаков) Никифор Иосифов
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Чистков Иосиф Марков
Мать: ?
Рождение ребёнка
1835
Сын: Честакова (чистякова) Надежда Никифорова
Мать ребёнка: Чисткова Ефимия Стефанова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Честаков (чистяков) Василий Никифоров
Мать ребёнка: Чисткова Ефимия Стефанова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Честаков (чистяков) Ефрем Никифоров
Мать ребёнка: Чисткова Ефимия Стефанова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Честаков (чистяков) Феоктист Никифоров
Мать ребёнка: Чисткова Ефимия Стефанова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Чистяков Андроник Никифоров
Мать ребёнка: Чисткова Ефимия Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно