Чистков (Честаков) Никифор Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистков (Честаков) Никифор Иосифов

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Чистков Иосиф Марков

Мать: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Честакова (чистякова) Надежда Никифорова

Мать ребёнка: Чисткова Ефимия Стефанова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Честаков (чистяков) Василий Никифоров

Мать ребёнка: Чисткова Ефимия Стефанова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Честаков (чистяков) Ефрем Никифоров

Мать ребёнка: Чисткова Ефимия Стефанова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Честаков (чистяков) Феоктист Никифоров

Мать ребёнка: Чисткова Ефимия Стефанова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Чистяков Андроник Никифоров

Мать ребёнка: Чисткова Ефимия Стефанова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чисткова Ефимия Стефанова

Смерть
Неизвестно
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