Чельцов Евдоким Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Чельцова Анна Прокофьевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Чельцова Евдокия Евдокимовна
Мать ребёнка: Чельцова Анна Прокофьевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Чельцова Фекла Евдокимовна
Мать ребёнка: Чельцова Анна Прокофьевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Чельцова Ефросинья Евдокимовна
Мать ребёнка: Чельцова Анна Прокофьевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Чельцова Неонила Евдокимовна
Мать ребёнка: Чельцова Анна Прокофьевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Чельцов Киприян Евдокимович
Мать ребёнка: Чельцова Анна Прокофьевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Чельцова Ксения Евдокимовна
Мать ребёнка: Чельцова Анна Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно