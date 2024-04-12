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Чельцов Евдоким Алексеевич

Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Чельцов Алексей Стефанович

Мать: Чельцова Дарья Алексеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Чельцов Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Чельцова Анна Прокофьевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Чельцова Евдокия Евдокимовна

Мать ребёнка: Чельцова Анна Прокофьевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Чельцова Фекла Евдокимовна

Мать ребёнка: Чельцова Анна Прокофьевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Чельцова Ефросинья Евдокимовна

Мать ребёнка: Чельцова Анна Прокофьевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Чельцова Неонила Евдокимовна

Мать ребёнка: Чельцова Анна Прокофьевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Чельцов Киприян Евдокимович

Мать ребёнка: Чельцова Анна Прокофьевна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Чельцова Ксения Евдокимовна

Мать ребёнка: Чельцова Анна Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чельцова Анна Прокофьевна

Смерть
Неизвестно
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