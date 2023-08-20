Чельцова Анна Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Чельцов Евдоким Алексеевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Чельцова Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Чельцов Евдоким Алексеевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Чельцова Фекла Евдокимовна
Отец ребёнка: Чельцов Евдоким Алексеевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Чельцова Ефросинья Евдокимовна
Отец ребёнка: Чельцов Евдоким Алексеевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Чельцова Неонила Евдокимовна
Отец ребёнка: Чельцов Евдоким Алексеевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Чельцов Киприян Евдокимович
Отец ребёнка: Чельцов Евдоким Алексеевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Чельцова Ксения Евдокимовна
Отец ребёнка: Чельцов Евдоким Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно