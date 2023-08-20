Чельцова Анна Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чельцова Анна Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Чельцов Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Чельцов Евдоким Алексеевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Чельцова Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Чельцов Евдоким Алексеевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Чельцова Фекла Евдокимовна

Отец ребёнка: Чельцов Евдоким Алексеевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Чельцова Ефросинья Евдокимовна

Отец ребёнка: Чельцов Евдоким Алексеевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Чельцова Неонила Евдокимовна

Отец ребёнка: Чельцов Евдоким Алексеевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Чельцов Киприян Евдокимович

Отец ребёнка: Чельцов Евдоким Алексеевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Чельцова Ксения Евдокимовна

Отец ребёнка: Чельцов Евдоким Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чельцов Евдоким Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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