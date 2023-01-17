Иванова (Крюкова) Акилина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Крюкова) Акилина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

04.06.1866 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.09.1822

Муж: Иванов Гордей Иванович

Соломбальское, Архангельский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1832 ст.

Дочь: Летавина Александра Гордеевна

Отец ребёнка: Иванов Гордей Иванович

Рождение ребёнка
03.03.1835 ст.

Сын: Иванов Герасим Гордеевич

Отец ребёнка: Иванов Гордей Иванович

Соломбальское, Архангельский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1840 ст.

Дочь: Басалаева Ирина Гордеевна

Отец ребёнка: Иванов Гордей Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.02.1847 ст.

Сын: Иванов Василий Гордеевич

Отец ребёнка: Иванов Гордей Иванович

Соломбальское, Архангельский уезд, Архангельская губерния
Смерть
04.06.1866 ст.
Соломбала
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