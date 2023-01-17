Иванова (Крюкова) Акилина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти04.06.1866 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.09.1822
Рождение ребёнка
16.03.1832 ст.
Дочь: Летавина Александра Гордеевна
Отец ребёнка: Иванов Гордей Иванович
Рождение ребёнка
03.03.1835 ст.
Отец ребёнка: Иванов Гордей Иванович
Рождение ребёнка
05.04.1840 ст.
Дочь: Басалаева Ирина Гордеевна
Отец ребёнка: Иванов Гордей Иванович
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.02.1847 ст.
Отец ребёнка: Иванов Гордей Иванович
Смерть
04.06.1866 ст.
Соломбала